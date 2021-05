A Associação dos Municípios do Acre (Amac) realizou sua primeira Assembleia Geral Extraordinária nesta quinta-feira, 6 de maio.

O evento teve a participação da maioria dos prefeitos do Acre e começou com debates internos das atividades da instituição. Em seguida o evento contou com a apresentação do programa “Cidade Empreendodora do Acre” apresentada pelo Sebrae e lançamento do programa “Qualifica Acre” idealizado pela Fecomércio, além do lançamento do programa Empreendedor Digital de inciativa da Junta Comercial do Estado.

No final do debate o senador Márcio Bittar e o governador Gladson Cameli prestigiaram o encontro que foi liderada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom que é também presidente da Amac.