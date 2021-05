Tarauacá realiza Projeto de Controle Populacional de cães e gatos

Na manhã desta quarta-feira (5), a prefeita Maria Lucinéia recebeu em seu gabinete o médico-veterinário Everton Arruda e a Dra. Susy Batista para tratarem sobre o Projeto de Controle Populacional de cães e gatos no munícipio de Tarauacá.

O objetivo do projeto é para que cada tutor/ guardião mantenham os cuidados básicos com os animais de estimação. Além do bem-estar da saúde pública e dos animais.

“Diminuição destas problemáticas, tem como objetivo, através do presente projeto, promover o controle populacional de cães e gatos em situação de rua e proporcionando um maior bem-estar a estes animais, e à população em geral”, disse Maria Lucinéia prefeita.