PRF ajusta detalhes de segurança para inauguração da Ponte do Madeira

No final da manhã desta terça-feira (4), os Superintendentes Regionais da PRF em Rondônia e no Acre realizaram uma reunião, na sede da SPRF/RO, para os ajustes finais referentes às atividades de inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, no distrito de Abunã.

A construção é de fundamental importância para a integração rodoviária entre o estado do Acre e o restante do país, visto que, a BR 364 é o único meio de acesso terrestre pavimentado pelo qual circulam mercadorias provenientes de outras regiões do Brasil.

O Presidente da República, assessorado por sua comitiva, confirmou presença no evento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (7). Existe a expectativa de forte presença popular no local, visto as já noticiadas organizações da caravanas, provenientes de ambos os estados, para assistir a solenidade.

A Coordenação Geral está sob responsabilidade do Exército Brasileiro e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); a PRF irá operacionalizar a segurança do perímetro, bem como o fluxo de trânsito da BR 364 nas duas cabeçeiras da ponte.

