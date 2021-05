Prefeitura de Rio Branco realiza manutenção no loteamento Novo Horizonte

Na manhã dessa terça-feira, 4, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, Emurb, realiza um serviço de recuperação da rua Jatobá, localizada no Loteamento Novo Horizonte.

Segundo o encarregado da obra, Francisco Sergio Souza, era um serviço de tapa-buraco, mas, devido as condições da rua estarem muito danificadas, estão realizando a recuperação da rua. “A situação estava muito crítica, impedindo a passagem dos carros, nós estamos fazendo uma recuperação aqui”, disse Souza.

Ainda de acordo com o encarregado da obra, outras equipes da Emurb estão espalhadas pela capital realizando diversos serviços nos bairros de Rio Branco. “Temos outras equipes realizando esse mesmo trabalho, como tapa-buraco, recapeamento, dependendo do que for preciso, nós estaremos fazendo”, afirmou Souza.