Prefeitura de Feijó inicia recuperação e manutenção de ramais

Comunidade do Ramal Maravilha e entorno, se beneficiam do trabalho de recuperação e manutenção promovido pela administração municipal.

Com o proposito de facilitar a vida dos moradores da zona rural e possibilitar o escoamento da produção, a prefeitura de Feijó, através da Secretaria de Obras, deu inicio aos trabalhos de recuperação e manutenção de ramais do município. As ações estão sendo realizadas com frentes de trabalho inicial no ramal Maravilha. O vice prefeito Elson José, acompanhado do secretário municipal de obras Evandro Cordeiro, esteve vistoriando os trabalhos.

Esse é um trabalho importantíssimo para essas famílias, levar a oportunidade deles escoarem o que produzem. Vamos nos reunir com os representantes do governo para saber que cada um pode fazer e ajudar para que possamos levar esse trabalho ao maior número possível de localidade. Temos uma preocupação grande com a população rural do nosso município, e sabemos a importância de recuperar os ramais para esse povo. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para levar esse beneficio ao maior número de comunidades”, destacou o vice prefeito.