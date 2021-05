Gladson, Márcio Bittar e Flaviano, novo tripé do poder!

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) teve uma conversa a portas fechadas com o senador Márcio Bittar e o deputado federal Flaviano Melo (MDB) para traçar a espinha dorsal da nova aliança para 2022.

O MDB será protagonista no novo processo que se inicia para a construção do arco de alianças, que envolve também o PROGRESSISTA e PSDB, além de outros partidos menores.

O objetivo é “armar” o time que deverá jogar contra a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) e a do Partidos dos Trabalhadores, ainda indefinida.

O assunto principal foi a estratégia para o resgate do grupo político do ex-prefeito Vagner Sales, e de outras lideranças do partido. Além do maior apoio do presidente Jair Bolsonaro ao governo do Acre durante o processo eleitoral.

Com o pacto, o vice de Gladson deverá mesmo vir do MDB. Não se definiu nomes, mas o ex-deputado e conselheiro do TCE, Valmir Ribeiro, é sempre bem-visto como o vice ideal. Outra equação passa pela candidatura de Flaviano ao Senado.

Gladson está apostando fichas em Flaviano e Márcio, mas garantiu que pessoalmente está empenhado em conversar com as principais lideranças para a formação de um novo bloco político. “Minha parte eu estou fazendo, vou procurar todos”, disse o governador à COLUNA.

“O Paulo Gustavo fez doações de mais de R$ 1,5 milhão para a construção de um centro de tratamento de câncer e mais de R$ 600 mil para obras sociais”. (Padre Júlio Lancellotti, doações anônimas que vieram a toda com sua morte ao 42 anos)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) e o secretário Frank Lima negaram ao MPF que teriam recomendado o uso precoce da cloroquina para Covid-19.

. Pois é, então!

. Agora tá todo mundo negando, inclusive, em Brasília.

. O Brasil tem uma direita que começa a surgir bem delineada na sociedade.

. Como nos Estados Unidos!

. É um processo democrático; não vai ter golpe, não vai ter nada!

. Porém, o choque na campanha eleitoral e nas urnas será inevitável; por isso mesmo existe política e eleição, para não ter violência, guerra.

. Em última análise, o senador Petecão não seria candidato a governador em 2022, mas argumenta que foi empurrado para esse beco pelo próprio Palácio.

. Compreende o jogo, Juliette?!

. O mesmo argumento do vice Rocha, foi empurrado para a oposição.

. Acontece, que o Palácio Rio Branco diz exatamente o contrário; que foram eles que já tinham traçado o GPS.

. Enquanto isso, o PT vai comendo o Senado pela borda com o olho espichado na sua velha e conhecida Casa Rosada, que não é mais rosa.

. “A Imitação da Rosa”, Clarice Lispector, excelente Leitura.

. Se não ficar doido, como diz o Caetano Veloso, ao menos, fica na dúvida.

. O PROGRESSISTA deverá fazer a maior bancada estadual e, ao menos, dois federais em 2022.

. A propósito, o presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA) está sendo orientado a decidir entre ser candidato à reeleição ou a federal.

. Ele fala em reeleição, mas vai que né…

. Bom dia!