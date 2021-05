Duarte alerta para cuidados sanitários: “pandemia não acabou”

O deputado Roberto Duarte disse nesta quarta-feira (5) que a população deixou de se preocupar com a pandemia, já que não está usando máscara. “O governo do Acre pode fazer conscientização para uso da máscara. A pandemia continua e que o vírus ainda está circulando e devemos tomar as medidas de precaução”, afirmou.

Ele defendeu o pagamento da titulação dos militares do Acre.

Duarte relembrou o compromisso do governador Gladson Cameli com o cadastro de reserva. “Conversei com alguns bombeiros e me disseram que podemos chegar a déficit de 80% no final do ano”, disse, justificando a necessidade de convocação imediata dos remanescentes do cadastro de reserva.