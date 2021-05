Clínica odontológica do Sesc volta a atender pacientes

A clínica de odontologia do Sesc Centro retomou o atendimento com os pacientes na última segunda-feira, 3, após interrupção por conta da pandemia. As consultas serão destinadas para os trabalhadores do comércio e seus dependentes.

O Sesc dispõe de sete odontólogos, cinco auxiliares em saúde bucal. Consultas de exame, reexame, restauração, exodontia, endodontia, fluorterapia e radiografia são os serviços oferecidos pela unidade.

Os interessados devem ligar para a clínica odontológica pelo número (68) 3302-1055 e informar os dados necessários para a recepcionista. Os dentistas serão responsáveis por realizar a triagem e indicar quais atendimentos serão prioritários.

A preferência no agendamento das consultas será para os casos de urgência ou se o paciente teve o tratamento interrompido em decorrência da pandemia. “Não é necessário se locomover até a clínica para o agendamento, pois todo o procedimento será realizado por telefone”, explica o odontólogo do Sesc, Jorgeney Rebouças.

Os pacientes devem comparecer à unidade com máscara e respeitar o distanciamento social. Os consultórios serão esterilizados a cada consulta. Por isso, os dentistas vão se revezar nas salas que compõem o espaço. Em relação ao pagamento, a orientação é utilizar cartão de débito ou crédito. Outra recomendação, é chegar com dez minutos de antecedência do horário marcado.