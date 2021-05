Bocalom toma posse no cargo de presidente da 072 Junta do Serviço Militar

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom tomou posse nesta terça-feira, 4, no cargo de presidente da 072 Junta do Serviço Militar de Rio Branco, conforme preceitua a legislação vigente.

A cerimônia foi no gabinete do prefeito e contou com a presença do coronel Bino (chefe do Gabinete Militar), Mário Souza, 1º tenente do Exército brasileiro (chefe do PRM) e do secretário da junta, o 3º sargento Wyleison, da Polícia Militar do Acre.

Wyleison disse que cerca de 4.300 pessoas buscam os serviços da junta todos os anos, seja para alistamento militar ou dispensa do serviço obrigatório. “Esse serviço é importante, não só para os jovens, mas também para aquele que conseguiu um emprego ou ingressou numa faculdade”, ponderou.

Mário Souza deu posse ao prefeito e explicou as atribuições do presidente da Junta do Serviço Militar. “Cabe ao prefeito da cidade ofertar a estrutura para o atendimento ao público e nomear as pessoas que vão prestar o acolhimento. Ao 4º Bis, compete o suporte subsidiário para os serviços”, destacou o militar.

Durante a posse, o prefeito garantiu envidar todos os esforços no sentido de cumprir e fazer cumprir, pelos munícipes, os deveres relativos ao Serviço Militar, afim de contribuir para o exercício pleno da cidadania e o engrandecimento da pátria.

“Ao tomar posse, fiquei muito feliz com a informação que este ano, nos últimos três meses, os serviços avançaram especialmente no acolhimento, mesmo diante de um grave problema sanitário. Sou um patriota e sei que sempre tem o que melhorar”, destacou Bocalom.