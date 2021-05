Tarauacá inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas com comorbidade

Em reunião realizada pela sua equipe técnica o Secretário de Saúde Aderlândio França decidiu conjuntamente iniciar a vacinação para os portadores de comorbidades, nesta quarta-feira, dia 04/05 seguindo obviamente as fases já regidas pelos critérios e amplamente já divulgados pelo Ministério da Saúde.

Comorbidade

O termo comorbidade se refere quando um paciente tem duas ou mais doenças diagnosticadas no momento da avaliação. No caso do coronavírus, uma combinação comum que coloca os pacientes em mais risco é ter asma e diabetes, por exemplo.

Existem ainda as chamadas comorbidades silenciosas – quando o paciente sofre de enfermidades sem ter o devido diagnóstico ou tratamento adequado. Como se pode imaginar, as comorbidades silenciosas são ainda mais preocupantes.

Primeira fase

Na fase I, serão vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade;

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

A expectativa é que mais de 600 pessoas sejam vacinadas até a próxima sexta-feira 07/05;

Vale lembrar que o interessado tem que levar um documento que comprove a comorbidade, como por exemplo, laudo médico.