O governador Gladson Cameli resolveu convidar a professora Socorro Neri para substitiur Mauro Cruz na Secretaria de Estado da Educação. Ela aceitou e já está nomeada.

“A figura pública da professora/pedagoga, mestra e doutora em educação, gestora e administradora pública competente e política honesta, proba, experiente, com trânsito e familiaridade em setores importantes da administração pública são fatores que credenciam o perfil da nova secretária! Não me sinto nenhum pouco sob suspeição para exaltar a escolha e manifestar apoio frente aos muitos desafios que estão postos para condução competente da SEE/AC, no sentido de retomar o distintivo e protagonismo que outrora o trabalho desenvolvido na educação do Acre exerceu para melhoria dos indicadores educacionais”, definiu o amigo e colega de Ufac, Mark Assen, sobre o perfil da ex-prefeita de Rio Branco.