Polícia Militar prende dupla por furto e recuperam objetos em Rio Branco

Policiais Militares do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem por furto, na noite desta segunda-feira, 3, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com os militares, durante o patrulhamento próximo ao Batalhão de Trânsito, visualizaram um homem sendo perseguido por outros dois. Após a abordagem, verificou-se que o indivíduo havia furtado uma televisão, um DVD e um botijão de gás.

O envolvido levou os militares até o local do furto onde todos os objetos foram recuperados. Uma mulher que também participou do furto foi localizada.

Diante disso, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os objetos, à delegacia para demais providências.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC