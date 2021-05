Forças da Segurança receberão 2ª dose da vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) retoma o processo de vacinação dos profissionais da Segurança do Estado e da União nesta quarta e quinta-feira, 5 e 6 de maio. Os ajustes da operação foram definidos em reunião ocorrida entre as instituições, na manhã desta terça-feira, 4.

Nesta fase, tanto na capital, como em municípios do interior, a vacinação se dará exclusivamente para os profissionais que já receberam a primeira dose da vacina e estão aptos a receber a segunda. O profissional deve estar munido dos documentos de identificação, bem como a carteira de vacinação recebida na primeira fase, comprovando que já foi imunizado.

A vacinação alcança servidores da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Departamento de Trânsito do Acre (Detran), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Rio Branco, o local de vacinação continua sendo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Morada do Sol, em ação coordenada pelos próprios profissionais de saúde das forças de Segurança. O horário de atendimento será das 7 às 12h. Já no interior, a organização fica por conta da Direção-Geral de Polícia Militar, em parceria com a prefeitura de cada município.

“Convidamos todos os profissionais que já receberam a primeira dose para serem imunizados com a segunda. Os demais profissionais que ainda não foram alcançados não se preocupem, pois serão alcançados conforme liberação das doses. Estamos fazendo um levantamento e estudo para encaixá-los nas próximas etapas. Estimamos uma vacinação bem tranquila e sem contratempos. Na primeira fase foram vacinados pouco mais de 1.480 profissionais e apenas esses devem comparecer”, esclareceu Charles Santos, representante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.