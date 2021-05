Edvaldo cobra CPI da Educação e Nicolau promete duas para esta quarta (5)

O deputado Edvaldo Magalhães fez nesta terça-feira (4) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre apelo ao presidente da Casa e à Mesa Diretora da Aleac acerca dos requerimentos protocolados para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada à investigar irregularidades na Secretaria de Estado da Educação.

A decisão do presidente seria proferida hoje, 4 de maio. “Ficou igual a música do Raul Seixas: esperando a morte chegar”, comparou o deputado do PC do B ao alertar que o requerimento não foi lido. “Vossa Excelência precisa despachar e assinar a publicação do primeiro e segundo feitos porque preenchem os requisitos legais”, disse.

“O seu despacho dispara uma nova fase, que são os prazos para que as bancadas possam indicar os membros e se faça a instalação”, disse.

Nicolau Júnior respondeu afirmando que as duas CPIs serão instaladas nesta quarta-feira (5).