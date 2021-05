Duarte revela que terceirizados irão à Ponte do Madeira realizar protesto

O deputado Roberto Duarte registrou nesta terça-feira (4) a visita que fez à escola cívico-militar na Cidade do Povo. Ele gostou do que viu: “é um exemplo a ser seguido”.

Para ele, esse modelo de ensino é muito importante. “Deveríamos pensar em implementar mais escolas como essa nos locais violentos do nosso Estado”, disse.

Ele citou o caso de uma terceirizada, a Tech News, cujos trabalhadores na se manifestaram em protesto contra o atraso salarial. Segundo Roberto, o governo tenta culpar as terceirizadas mas, no mínimo, o Estado foi conivente com essa situação.

“Os colaboradores estão sendo enganados pelos empresários ou pelo governo do Estado do Acre?”, questiona.

Ele lamenta que os órgãos do governo não cumpram prazos para apresentação dos documentos já solicitados pelos deputados.

“Muitos trabalhadores terceirizados já estão se programando para ir à inauguração da Ponte do Madeira para realizar uma grande manifestação lá no Estado de Rondônia”, revelou.