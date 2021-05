Administração do TJAC recebe visita do governador Gladson Cameli

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, recebeu nesta segunda-feira, 3, a visita do governador Gladson Cameli. A reunião realizada no Gabinete Presidencial contou com a presença do vice-presidente, desembargador Roberto Barros e do corregedor-geral, desembargador Élcio Mendes. Na pauta, a relação de futuras parcerias em prol dos jurisdicionados e aproximação entre os poderes.

A presidente, desembargadora Waldirene Cordeiro, agradeceu a visita destacando a importância do contato com o chefe do executivo para a manutenção do diálogo.

“É muito importante e necessário esse contato direto com o chefe do executivo para manutenção do diálogo entre os poderes, considerando a importância da solidariedade que deve existir entre todas as instituições para o enfrentamento da crise que todos passam no momento”, disse.

Na oportunidade, o governador enalteceu o trabalho de toda a corte e a condução da equipe do Poder Judiciário do Acre.

Cameli parabenizou a maneira democrática da presidente TJ acreano, Waldirene Cordeiro, em favor da independência e também do consenso entre os poderes. Salientou a determinação dos desembargadores do TJAC na promoção da justiça e nas ações em benefício da população acreana.

“A desembargadora Waldirene Cordeiro e todos os demais desembargadores tem todo o meu respeito e admiração pela forma que regem o Tribunal de Justiça do Acre. Um Poder Judiciário forte, reflete em um Poder Executivo atuante. O Tribunal de Justiça do Acre tem sido um grande parceiro do governo do Estado. Minha gratidão pela recepção e pela parceria”, pontuou Cameli.