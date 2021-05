Receita de mousse de iogurte de morango para adoçar o home office

Sobremesa deliciosa, prática e fácil de fazer! O melhor: pronta com apenas 5 ingredientes e pouco tempo do seu dia. Essa é a mousse de iogurte de morango, uma sobremesa para lá de especial que vai conquistar o seu coração e estômago.

Essa receita maravilhosa vai virar a sua queridinha do home office, já que é ideal para quem não tem tanto tempo para gastar na cozinha, mas quer comer um doce incrível, econômico e que rende para toda a família. Está esperando o que para experimentar? Confira o passo a passo e faça ainda hoje!

Tempo: 30min (+2h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes da Mousse de iogurte de morango

1 caixa de gelatina em pó sabor morango

1/2 xícara (chá) de água quente

6 potes de iogurte sabor morango (600g)

1 lata de creme de leite gelado (300g)

1/2 xícara (chá) de morango picado

Modo de preparo

Dissolva a gelatina na água quente e deixe esfriar.

Bata no liquidificador com o iogurte e o creme de leite até ficar homogêneo. Acrescente o morango picado e misture com uma colher.

Despeje em taças individuais e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Decore com morangos e sirva em seguida.