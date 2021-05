Mais R$2,4 milhões para agricultura familiar de cinco municípios do Acre

O Governo do Acre assinou nesta segunda-feira (3) termo de fomento para a produção rural e agroindústria, parceria entre a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e cooperativas de produtores rurais de Senador Guiomard, Capixaba, Brasileia, Bujari e Cruzeiro do Sul.

Com investimento de mais de R$ 2,4 milhões, por meio do Proser-Bird, beneficiaremos 500 famílias das cadeias produtivas da fruticultura, mandiocultura, horticultura e avicultura. Queremos estimular o crescimento dos nossos produtores rurais.

“Ninguém faz nada sozinho, por isso agradeço o apoio do governo federal, por meio do Incra. Gratidão também aos nossos parlamentares, no nome do deputado estadual Gerlen Diniz e vereador Rutênio Sá, e à Seict no nome do secretário Anderson Abreu”, disse o governador Gladson Cameli.