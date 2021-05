Maio Amarelo começa nesta segunda (3) alertando para responsabilidade no trânsito

Todo ano, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) organiza o Movimento Maio Amarelo, um mês inteiro de ações para alertar a comunidade sobre a responsabilidade de cada um no trânsito e é responsabilidade dos Detrans de todo o país colocar essas ações em prática.

Este ano, a campanha veio com o tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para difundir informações sobre a necessidade de ser responsável com a vida de todos os participantes do trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre vai reforçar as campanhas educativas virtuais, com divulgação em todos os meios de comunicação.

“Com a pandemia tivemos que adequar nossa campanha, mas seguimos com o compromisso de fortalecer as campanhas educativas para salvar vidas e convidamos a sociedade a se juntar a nós, já que o trânsito é feito por todos. Compartilhem as campanhas educativas em suas redes sociais, e principalmente adotem posturas respeitosas e responsáveis quando estiverem dirigindo”, enfatiza a presidente Detran/AC, Taynara Martins Barbosa.

O Maio Amarelo é um movimento que nasce com um só propósito: salvar vidas no trânsito e tem sua forma nas ações coordenadas entre o Poder Público e a sociedade civil, a intenção é a de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade.

O último dado de mortes ocorridas no Brasil, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, registrou em 2019, 31.945 vidas perdidas. Esse é o número mais baixo desde 2001. Os fatores que cooperam para o total de mortes por acidentes de trânsito diminuir são vários, mas em todos eles a responsabilidade de quem faz o trânsito é primordial, afinal, enquanto apenas um pedestre, ciclista, motorista, passageiro ou motociclista estiver desrespeitando as regras, todos estarão em risco.