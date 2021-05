Bate-papo nesta quarta (5) sobre o trabalho das parteiras no Acre     

Na próxima quarta-feira, 5, Dia Internacional da Parteira, o Instituto Mulheres da Amazônia, em parceria com o Movimento de Mulheres da Amazônia (MAMA) promove mais um bate-papo sobre esse segmento social no Acre.

Desta vez, a presidenta do IMA, Concita Maia, conversa com a fundadora da Associação das Parteiras Tradicionais da Floresta Maria Esperança, aquerida Dona Zenaide.

A live conta um pouco da história e homenageia essas sábias guardiãs que aparam vidas, guardam saberes milenares e garantem o futuro, semeando sonhos, esperança, cantos e rezas.

Segundo as organizadoras, será uma conversa pra lá de interessante, cheia de histórias e “causos” imperdíveis.