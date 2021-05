Ufac lança atendimento virtual para comunidade interna e externa

A Ufac lançou página de atendimento virtual com serviços destinados a alunos, servidores e comunidade externa, nesta terça-feira, 28. A proposta é integrar, em um mesmo espaço, os atendimentos oferecidos pela universidade. O link de acesso está disponível no site da Ufac, em banner abaixo da seção de “Notícias”, e em suas redes sociais, na bio do Instagram e na fanpage no Facebook.

No mesmo espaço o usuário tem acesso aos atendimentos do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca), Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodgep), entre outros.

Com o serviço, a Ufac lança também a atendente virtual Capi, assistente que auxilia na comunicação com estudantes e comunidade externa. (Ufac)