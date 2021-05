Tarauacá inicia atividades preparatórias para o início do ano letivo

Na manhã desta sexta-feira, 30, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação realizou o Planejamento Escolar para o início do ano letivo de 2021. As ações aconteceram respeitando todas as normas de segurança por conta da pandemia do novo Coronavírus.

Terá início no próximo dia 3 de maio as aulas na rede municipal de ensino de Tarauacá. Devido a pandemia as aulas presenciais estão suspensas desde o ano passado e serão retomadas, esse ano, mais uma vez, de forma online.

“No decorrer da semana foram realizadas atividades de planejamento e definição de metas com as equipes gestoras das escolas municipais e a creche da Rede Municipal de Ensino”, disse Lucicléia Lima, Secretária de Educação.