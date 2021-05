Sob forte segurança, Acre recebe mais 1,4 mil doses de Coronavac neste sábado (1)

Na tarde deste sábado, 1, o Acre recebeu mais uma remessa com 1.400 doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Deste total, 800 serão para segunda dose dos grupos prioritários da saúde, idosos e segurança, e as outras 600 serão para primeira dose a serem utilizadas nas pessoas com comorbidades, gestantes com comorbidades, puérperas com comorbidades, e deficiência permanente cadastrada no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“As próximas remessas serão destinadas para esse grupo de comorbidades, pois o mesmo é composto por mais de 90 mil pessoas”, explica a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quilles.

Para a próxima segunda-feira, 3 de maio, está prevista a chegada de mais 19.750 doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz, todas para primeira dose, e mais de 1.400 doses da Pfizer/BioNtech, totalizando mais de 23 mil doses neste período.

Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, as doses da vacina Pfizer serão destinadas apenas para a capital, devido a questão de armazenamento da vacina que precisa estar em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias, devendo ser utilizada em um curto período de tempo. O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.