Nesta sexta-feira (30), equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu veículo que tinha seus sinais identificadores adulterados, durante abordagens rotineiras no município de Cruzeiro do Sul/AC.

O veículo, um Honda Civic Touring CVT, ano/mod. 2018, ostentava placa de identificação do Rio de Janeiro e algumas características do documento (CRLV) apresentado levantaram suspeitas nos policiais.

Diante de fundada motivação, a equipe passou a verificar os sinais internos de identificação do veículo e ficou constatado que apresentavam adulteração ou supressão.

Com a confirmação de se tratar um clone (veículo que utiliza placas e sinais de outro veículo de mesmo modelo e cor), os policiais então passaram a tentar identificar a origem do carro que estava diante deles.

Utilizando técnicas treinadas em operações de fraude veiculares, foi possível identificar a origem verdadeira do Honda Civic. O veículo, conforme constatado, era fruto de roubo/furto registrado no banco de dados do DENATRAN e originalmente tinha seu registro em um estado do sudeste do país.

O condutor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo, para, em princípio, responder pelos crimes de receptação de produto de roubo/furto e adulteração de sinais identificadores.