Polícia Civil prende três pessoas e apreende três armas de fogo na Estrada do Mutum

Em mais uma ofensiva contra as organizações criminosas, na manhã deste sábado, 01 de maio, a Polícia Civil do Acre por meio da Denarc prendeu em flagrante os nacionais J.M.S. 31 Anos e R.L.C. 41 Anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo, após cumprir um mandado de busca e apreensão, na estrada do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Foram apreendidas três armas de fogo, a saber: uma Pistola 9mm; uma espingarda .44; uma espingarda Cal. 16. Além das armas, a Polícia também apreendeu treze munições 9mm, cinco munições 16mm e dois Celulares Samsung.

A Polícia Civil agradece ao Poder Judiciário e ao Ministério Público pela celeridade na análise do processo, o que possibilitou o sucesso da investigação. A operação Policial resultou em um prejuízo ao crime de aproximadamente de R$ 11.880,00.

Ascom/PCAC