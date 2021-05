Menos chuvas e mais friagens: assim será o tempo em maio no Acre

O clima em maio, no Acre, é caracterizado pela sensível diminuição das chuvas e o aumento das ondas polares, que provocam o fenômeno da friagem, com queda um pouco mais acentuada das temperaturas, principalmente no leste e no sul do estado.

A tabela abaixo mostra como as chuvas diminuem bastante em maio nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, quando comparadas com o mês anterior:

CIDADE CHUVAS EM ABRIL CHUVAS EM MAIO RIO BRANCO 207,4mm 87,7mm CRUZEIRO DO SUL 232,8mm 155,6mm TARAUACÁ 200,9mm 135,9mm Os dados médios de chuva são do período de 1981 a 2010, conforme os registros do Instituto Nacional de Meteorologia

Como se pode observar, a queda mais acentuada no volume de chuvas ocorre em Rio Branco, com uma redução, em maio, de mais da metade em relação ao mês de abril.

Em maio, as chuvas concentram-se mais na região de Cruzeiro do Sul, seguida de Tarauacá, conforme mostra a tabela.

As temperaturas, em maio, também diminuem no Acre, principalmente em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do estado, devido à intensificação das penetrações de ar polar, que provocam o fenômeno da friagem.

“Segundo nossas análises atuais das condições atmosféricas e oceânicas observadas na América do Sul e na Antártica, o tempo meteorológico, neste mês de maio de 2021, deverá ficar, aproximadamente, dentro da média, mas poderão ocorrer extremos de temperatura e de chuva em alguns municípios, ou seja, a temperatura poderá cair bruscamente, principalmente, em Rio Branco, Brasileia e proximidades, mas, também, em alguns momentos, aumentar bastante. Em alguns dias, poderão ocorrer chuvas fortes, com temporais, devido à chegada de frentes frias um pouco mais fortes, seguidas de ar frio”, diz Davi Friale, de O Tempo Aqui.

Em relação às friagens, pela nossa análise, deverão chegar ao Acre e áreas próximas, neste mês, pelo menos duas ondas de frio polar. A primeira massa de ar polar do mês deverá atingir o estado logo na primeira semana, mas, por enquanto, sua intensidade não está bem definida, não devendo, no entanto, ser forte.