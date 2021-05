Honda Grupo Star faz doações de cestas básica em Sena Madureira

Na manhã desta sexta-feira o vice-prefeito Gilberto Lira, representando o prefeito Mazinho Serafim (Ambos do MDB) participou do ato de entrega de 300 cestas básicas, doadas ao município pelo Grupo Honda Star. Os donativos serão entregues para famílias que tiveram suas casas atingidas pela cheia desse ano, e estão cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

As entregas se iniciaram pelo Bairro Praia do Amarílio, onde foram entregues as primeiras 20 cestas básicas para as famílias que residem naquela localidade. De Acordo com a coordenadora geral da Assistência Social, Elane Pessoa, que representou o secretário Daniel Herculano. “Vamos seguir o mesmo protocolo que estávamos seguindo anteriormente, que é entregando as cestas básicas de casa em casa nos bairros afetados pela cheia do Rio. Iniciamos hoje no Bairro Praia do Amarílio e nas próximas semanas estaremos indo nos demais locais”, explica a coordenadora.

Para o diretor do grupo star no Estado do Acre, o senhor Osvaldo Dias, o ato das entregas é um momento de muita felicidade em poder ajudar famílias que necessitam de alimento. “Pra nós é uma oportunidade de retribuir a Sena Madureira e ao Estado do Acre o carinho com o qual nos acolheu há 25 anos atrás. Sena Madureira inclusive é uma das cidades muito importante dentro da nossa empresa, e não poderíamos deixar de ajudar nesse momento tão difícil que as pessoas estão passando. Agradeço ao meu amigo Mazinho Serafim, o vice-prefeito Gilberto Lira e a nossa amiga Adriana Martha pela receptividade sempre viemos aqui”. Disse o senhor Osvaldo Dias.

Diretor do Grupo Star, Osvaldo Dias ao lado do vice-prefeito Gilberto Lira e da secretária de Administração Adriana Martha. Foto: Lucas Costa/Ascom

O vice-prefeito Gilberto Lira, em sua fala, deixou os agradecimentos em nome da gestão municipal por toda a ajuda que tem chegado a Sena Madureira durante esse momento em que a cidade vivenciou por conta da alagação. “Em nome da população de Sena Madureira, nós queremos agradecer ao senhor Osvaldo e a todo o grupo star por esta contribuição para muitas famílias que passaram e ainda passam por dificuldade. Sena Madureira enfrentou nesse ano, talvez, o pior problema de sua história, mas graças a Deus e a ajuda de muitas mãos estamos conseguindo levar alimento à muitos pais e mães de família. Em nome do nosso prefeito Mazinho Serafim, fica os nossos agradecimentos ao grupo star, o secretário Daniel Herculano e todos que tem se empenhado nesse trabalho”, disse Gilberto.