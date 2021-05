Não é novidade que a pandemia do coronavírus prejudicou a economia de variadas formas, especialmente a dos pequenos negócios. No campo não foi diferente. As restrições, no primeiro momento, prejudicaram a comercialização dos produtos que eram vendidos nas feiras livres por pequenos produtores rurais, dificultando a obtenção de renda e agravando a crise econômica suportada pelas famílias rurais nesse momento difícil do país e do mundo.

Pensando nesta situação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – AC) realizou nesta sexta-feira (30) a primeira edição do projeto Feira Segura no estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA).

O projeto Feira Segura é uma ação nacional, criada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pensando em viabilizar a continuidade de feiras livres com segurança na pandemia. Ano passado, foram realizadas 132 edições em 88 municípios de 10 estados, atendendo mais de 4 mil feirantes, 56 mil consumidores e R$ 692 mil em movimentação econômica.

Em Rio Branco, a ação foi realizada no Mercado Beatriz Lúcio Braña (bairro Manoel Julião), e teve como principal objetivo trazer uma feira livre com segurança para produtores e compradores, permitindo que pudesse haver comercialização de produtos evitando o contágio por coronavírus.

Durante a realização da feira, membros do SENAR – AC e da SAFRA organizaram o espaço de modo que houvesse a higienização dos participantes na entrada e saída, organizaram os estandes para garantir o distanciamento social, montaram as embalagens dos produtos com a segurança necessária, e outras ações que cumprem com as regras do projeto criado pela Administração Nacional.

Nesta primeira edição, foram mobilizados 15 produtores rurais do Polo Geraldo Fleming, em Rio Branco, que receberam treinamento próprio para o evento e material cedido pelo SENAR para higienização dos produtos. Entre as participantes do evento estava Liliana Guimarães da Costa, que além de produtora rural, também é concludente do Curso Técnico em Agronegócio do SENAR: “Estou muito feliz por estarmos tendo esta oportunidade de vender, e mais ainda, de poder contar com o apoio de instituições que pensam em nós, produtores rurais, e que sabem da dificuldade do nosso dia a dia”.