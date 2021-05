A Energisa é a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies. O ranking 2021, que está em sua quinta edição, foi divulgado pela rede social na última quarta-feira (27.04). A plataforma digital reúne as 25 empresas mais desejadas pelos brasileiros para trabalhar e construir carreira, com base em dados e indicadores de atração e retenção de talentos. A Energisa ocupa a 16ª posição. A seleção é publicada pelo LinkedIn no Brasil desde 2016.

O LinkedIn utiliza uma abordagem orientada por dados para monitorar o comportamento dos usuários durante uma busca por uma carreira de sucesso. Essas informações são analisadas de forma anônima e as ações são divididas em quatro pilares principais: interesse na empresa, interação com os colaboradores da companhia, demanda por vaga e retenção de funcionários. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, com cerca de 740 milhões de usuários em mais de 200 países.

“Somos uma empresa com foco em pessoas. Essa premissa está presente em todas as unidades onde atuamos nas cinco regiões brasileiras. Estamos muito orgulhosos dessa conquista inédita, que representa os bons resultados alcançados pela gestão e comunicação estabelecidas com nossos colaboradores. Além disso, temos o objetivo de atrair os talentos mais promissores de todo o país, oferecendo a eles a oportunidade de desenvolvimento profissional em uma das líderes do setor elétrico brasileiro”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa.

O executivo acrescenta que, apesar dos desafios impostos pela pandemia, a empresa acelerou os processos de transformação digital para manter o engajamento entre as equipes, como também ir em busca de novos profissionais. “A inovação tecnológica proporcionou um ambiente colaborativo e integrado, além de facilitar novos processos seletivos”, completou Antonio Negreiros. No ano passado, a Energisa contratou 3.153 novos profissionais em diversas áreas e promoveu 728.773 horas de treinamento a distância para aprimorar o desempenho dos colaboradores ao longo do ano passado.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.