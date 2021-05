Emurb realiza serviços na Região da “Sapolândia” em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou os serviços de recuperação das ruas da região conhecida como “Sapolândia”, no bairro Hélio Melo.

Uma das áreas mais críticas da cidade no que concerne à questão de infraestrutura, o local está sendo beneficiado com serviços de drenagem e recuperação de ruas, com vistas a melhorar as condições de tráfego de veículos e trânsito dos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Emurb, engenheiro José Assis, a proximidade do verão tem proporcionado melhores condições de atuação da empresa, que vai intensificar suas ações nos próximos dias. “A Emurb não para. Temos equipes distribuídas em toda a cidade e vamos ampliar ainda mais os nossos serviços durante o próximo verão”, enfatizou o diretor.

Além da “Sapolândia”, a Emurb mantém equipes em outros 17 bairros, na execução de serviços de manutenção da malha viária da capital.