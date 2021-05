Amacro promete criar ´cinturão de proteção na floresta´ entre AC, RO e AM

Conciliar sustentabilidade e desenvolvimento da Amazônia é um dos maiores desafios do Brasil na atualidade, porque significa aliar a necessidade de proteger a floresta ao direito dos habitantes da região às mesmas oportunidades de inclusão social e cidadania que o restante do país, tais como infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

Essa é proposta do Projeto da Zona de Desenvolvimento Sustentável dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia (Amacro), no qual a Sudam está trabalhando juntamente com outros parceiros institucionais. A Zona Amacro foi pensada como um conjunto de ações multisetoriais que visam promover a sustentabilidade ambiental por meio do desenvolvimento socioeconômico de uma área que abrange cerca de 32 municípios espalhados no sul do Amazonas, leste do Acre e noroeste de Rondônia, englobando um total de 465,8 mil km² e população estimada em aproximadamente 1,7 milhão de pessoas (2020).

Trata-se de uma região emblemática, tanto em relação aos desafios ambientais quanto à necessidade de desenvolvimento socioeconômico. A sustentabilidade ambiental é o “guarda-chuva” de todas as ações na Amacro. O projeto propõe estabelecer um cinturão de proteção da floresta oferecendo alternativas para os desafios socioeconômicos da população, potencializando as vocações produtivas e econômicas locais, assim como os recursos humanos.

Vale ressaltar que o Projeto nasceu nos três estados e posteriormente ganhou força e novos contornos com a cooperação técnica entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), a Suframa e outras instituições como a Embrapa e secretarias dos estados envolvidos.

“A ideia de uma Zona de Desenvolvimento Sustentável surgiu da percepção de que a proteção da natureza e o desenvolvimento socioeconômico não são antagônicos nem excludentes. Ao contrário, caminham juntos”, assinala a Superintendente da Sudam Louise Caroline Campos Löw.

Ao apoiar o Projeto Amacro com sua expertise técnica, a Sudam reafirma sua missão de promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal.