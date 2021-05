Tráfico de pessoas está entre as prioridades da PRF para conter crimes de fronteira no Acre

Com o objetivo de unir forças contra os crimes praticados na fronteira, a Polícia Rodoviária federal no Acre participou nesta última quinta-feira (29) do Fórum Binacional de Segurança Pública Brasil-Bolívia. O evento ocorreu na cidade de Cobija, Departamento de Pando.

Durante o evento foi proposto um acordo de cooperação entre os dois países com o intuito de somar esforços no combate à criminalidade nas regiões fronteiriças.

O combate ao tráfico de pessoas e a luta contra o narcotráfico foram alguns dos temas que foram tratados no Fórum, que contou com a presença do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, e representantes das polícias Civil e Militar, policiais penais, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A Polícia Rodoviária Federal foi representada pelo Superintendente Executivo e pelo chefe do Setor de Operações que integraram mesas de conversações sobre temas ligados à segurança na fronteira e sobre crimes transnacionais que utilizam a rodovia como modal de transporte.

Participaram também do evento o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen.