Petecão perde mais um cargo no governo de Gladson Cameli

A briga entre o governador Gladson Cameli e o Senador Sérgio Petecão (PSD), que romperam politicamente, tem sobrado para os indicados de Petecão no governo, que aos poucos vão sendo exonerados dos cargos comissionados.

Nesta sexta-feira, 30, o diário oficial do estado trás uma demissão que chamou atenção. Ana Flávia da Silva Lima do cargo de CEC-2 que era nomeada na Secretaria de Ciência e Tecnologia (SEICT). Ana Flávia estava nomeada no cargo desde o dia 31 de janeiro de 2019.

A comissionada era filha do motorista do senador Sérgio Petecão, Raimundo Silva, conhecido como Doca, que trabalhou por quase trinta anos com o político, e que morreu vítima de Covid-19 no Into no último dia 3 de março. Por ser uma figura muito conhecida, a morte de Doca gerou uma grande comoção.