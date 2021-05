A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), implantou, no Pronto-Socorro de Rio Branco, novos pontos de hemodiálise, com duas máquinas de última geração, exclusivas para pacientes internados no Setor de Emergência Clínica.

O tratamento de hemodiálise na ala de Emergência tem como objetivo dar mais assistência aos pacientes que necessitam do serviço, além de oferecer melhoria no atendimento, pois dispensa o deslocamento de pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave.