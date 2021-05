Covid-19: Ministério da Saúde divulga novos grupos prioritários para a vacinação

O governo federal publicou documento com uma nova edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O material traz orientações referentes aos grupos prioritários para vacinação de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente e inclui novas classificações.

Na edição atualizada, o Ministério da Saúde inclui no grupo prioritário de risco as gestantes e puérperas, portadores do vírus HIV e funcionários da limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos dentre os trabalhadores de serviços essenciais. Esses últimos já estavam previstos para inclusão nas edições anteriores, mas em validação da estimativa populacional.

Além disso, o documento traz as atualizações da estimativa da população em situação de rua, das informações acerca das orientações e precauções de Vacinação, informações publicitárias sobre a Campanha, encomendas de vacinas da Covid-19, bem como anexo com o descritivo das pautas de distribuição das vacinas realizadas.

Quanto os critérios de priorização para vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, na fase I, serão vacinadas proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal

(diálise) acima de 18 anos; gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Já na fase II, serão vacinados proporcionalmente – de acordo com o quantitativo de doses disponíveis – as faixas de idade de 50 a 54 anos; 45 a 49 anos; 40 a 44 anos; 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com comorbidades; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.

A estimativa populacional para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 é de 80.530.030 pessoas e a descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para essa imunização é apresentada no quadro 2 do documento, disponível no Observatório CNM Covid-19. (Colocar link observatório). Mais informações podem ser consultadas com a área técnica da saúde, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (61) 2101-6000.