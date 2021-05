Acre recebe mais 13.200 doses de vacina contra a Covid-19

Por volta das 13h25 desta quinta-feira, 29, mais 13.200 doses de vacina contra a Covid-19 chegaram ao Acre, sendo 13.000 doses produzidas pela Fiocruz/Astrazeneca e 200 doses pelo Butantan/Coronavac. Os grupos prioritários desta 15ª pauta de distribuição são: grupo com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, portadores de Síndrome de Down e pacientes renais crônicos que realizam diálise. A nova remessa será suficiente para cobrir 14% da meta destes grupos.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quilles, a vacinação dos grupos citados acima será dividida em duas fases: “Na fase I serão vacinadas as gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos, além de pessoas com Síndrome de Down, de qualquer faixa etária acima de 18 anos, e pacientes renais crônicos que fazem diálise, de qualquer idade também acima de 18 anos”, explicou.

Já na fase II, segundo Renata Quilles, “serão vacinadas pessoas com comorbidades, organizadas por grupos etários”. Por exemplo, já foram contemplados 55 e 59, então a fase II vai ser de 50 a 55 anos, até chegar aos 18 anos de idade. Também gestantes e puérperas sem comorbidades de qualquer faixa etária e pessoas com deficiências permanentes também serão organizadas por faixa etária.

Intervalo de doses

Butantan/Coronavac: intervalo de 21 a 28 dias entre as doses.