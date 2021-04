PT do Acre lembra que ponte do Madeira é obra iniciada por Dilma Rousseff

O presidente regional do PT no Acre, Cezário Braga, publicou uma foto em que a ex-presidente Dilma Rousseff estaria sobrevoando o Rio Madeira, uma lembrança de que a obra da Ponte do Abunã, visitada nesta quarta-feira (28) pelo governador Gladson Cameli, foi iniciada no governo petista.

No post, Cezário escreve: ” ´Nós faremos a ponte sobre o Rio Madeira e isso vai beneficiar a todos vocês´”, declarou a presidente Dilma Rousseff em 2014, aos jornalistas após sobrevoar por 40 minutos a região que está inundada e tem bloqueada parcialmente há quase um mês a BR-364.

A obra iniciou com o governo Dilma, em 2014, impulsionada por recursos vindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Bolsonaro assumiu com as obras 85% concluídas. Daqui uns dias será inaugurada”.