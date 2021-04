Prefeitura de Jordão republica edital de processo seletivo com 70 vagas

A Prefeitura de Jordão publica edital retificado de Processo Seletivo Simplificado que tem como objetivo à contratação temporária de profissionais de ensino médio e de nível superior.

De acordo com o edital republicado, houve atualização em um dos subitens referentes ao período de contratação para os cargos da área da educação.

Oportunidades

Esta seleção busca preencher 70 vagas, além da formação de cadastro reserva, disponibilizadas dentre os cargos de farmacêutico; médico; odontólogo; enfermeiro; psicólogo; educador físico; Agente Comunitário de Endemias (ACE); técnico em enfermagem; auxiliar de consultório dentário; fiscal de vigilância sanitária; assistente social; psicólogo; orientador social; entrevistador do Programa Bolsa Família; visitador do Programa Criança Feliz (PCF); professor de ensino fundamental I e II – zona rural (49); professor ensino fundamental I e II – zona urbana (10); professor ensino infantil (8); psicólogo educacional (1); nutricionista (1) e assistente social – zona urbana e rural (1).

Os profissionais, quando contratados, deverão desempenhar atividades na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, em carga horária semanal de 30 e 40 horas, com vencimento mensal que alterna de R$ 1.100,00 a R$ 12.000,00.

De forma gratuita, os interessados em participar devem efetuar as inscrições no período de 21 a 30 de abril de 2021, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, mediante entrega do formulário de inscrição (anexo IV) devidamente preenchido e dos demais documentos especificados no edital. As inscrições para os cargos vinculados à Saúde e Assistência Social ocorrerão na sede da Escola Manoel Rodrigues de Farias, enquanto as inscrições vinculadas aos cargos da Educação ocorrerão na sede da Escola Jairo Figueiredo Melo.

Como forma de classificação, os participantes inscritos serão avaliados mediante prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões nos conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades, conhecimentos específicos, informática básica, conhecimentos pedagógicos e ciências, prevista para ser aplicada no dia 9 de maio de 2021, no horário das 8h às 12h, além de prova de títulos, de caráter eliminatório, prevista para ocorrer nos dias 20 e 21 de maio de 2021.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a partir da homologação do resultado final da seleção e a contratação temporária ocorrerá pelo prazo determinado de dez meses a um ano, com a possibilidade de serem prorrogadas por igual período, uma única vez, obedecido o interesse público e a vontade das partes.

