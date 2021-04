Diz um ditado popular que, “às vezes, por falta de um grito se perde toda a boiada”. Foi exatamente o que o presidente do PT, Cesário Braga, fez ao anunciar a pré-candidatura de Jorge Viana ao governo do estado em 2022.

A disputa de governador vem se polarizando entre Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e o senador Sérgio Petecão (PSD). O PT não quer ficar de fora para não perder votos.

Acontece que o PT só tem um Jorge Viana. Terá que fazer a escolha de Sofia: Ou mantém Jorge na disputa para o Senado, onde suas chances de voltar são muito maiores, ou arriscar perder para Gladson ou, em última hipótese, para Petecão na disputa pelo Palácio Rio Branco.

O PT pensar em levar governo e Senado seria a volta da velha arrogância. Pior, sem o poder! Foi-se o tempo em que o partido fazia cabelo, barba e bigode. Fala-se nos quatro cantos do Estado que Petecão é o verdadeiro candidato do PT ao governo. O Cesário deu um grito para não perder a boiada.

“Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político”. (frase de para-choque de caminhão)

. Seguimentos do PT em Xapuri gostariam de ver o presidente do TCE, conselheiro Ronald Polanco, de volta à política em 2024.

. Aposentado do TCE, Polanco disputaria a prefeitura, já que o prefeito Bira Vasconcelos não poderá mais ser candidato à reeleição.

. Coisa a se pensar no futuro.

. Em Brasiléia, consolidou-se a ideia de ter um representante na Câmara Federal; o último moicano foi o ex-vereador e ex-deputado Zico Bronzeado.

. A propósito, Brasília é o epicentro da confusão política e econômica.

. Com 17 mortes por Covid-19 em 24 horas, o Acre era o único que figurava em vermelho no mapa do JN ontem à noite.

. Porém, no dia anterior, na segunda, foram quatro óbitos.

. Gladson e Petecão estarão em Brasiléia hoje em atividades diferentes.

. A garapa de cana azedou de vez!

. Os estrategistas políticos do governo precisam entender que o vice-governador major Rocha não tem mais nada a perder.

. Não é a boa política, talvez pela motivação, mas é política; e como é.

. Quando líder do governo no enfrentamento ao então deputado Rocha, só tinha duas alternativas para responder aos ataques, já que ele era oposição:

. Ir para a tribuna e mudar de assunto ou dar calado como resposta deixando-o falar sozinho; o desgaste era menor.

. “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”.

. À época, o governo de então não compreendia muito bem a postura, mas era a melhor saída.

. Depois das críticas, o Dnit resolveu fazer um operação tapa-buracos na BR-317 em direção a Brasiléia.

. Minha sogra, dona Nazinha Hassem, partiu aos 91 anos, não foi Covid, foi fartura de dias como diz a Bíblia.

. Que Deus a tenha em um bom lugar!