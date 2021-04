Mega-Sena está acumulada em R$34 milhões para este sábado (30)

A Mega-sena acumulou mais uma vez: o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 34 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (30/4). O evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, às 20h. Os apostadores podem fazer tentativas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

No último sorteio, que aconteceu na quarta-feira (28/4), 76 apostas ganharam na quina, sendo que quatro foram do Distrito Federal. Alguns jogos chegaram a faturar R$ 75.371,42 mil. Todas as apostas foram feitas no Brasil.

Além disso, o DF teve 124 apostas premiadas que fizeram a quadra da Mega-Sena, inclusos jogos simples e de bolão. No total nacional, 4.869 apostas acertaram quatro das seis dezenas e cada uma faturou R$ 840,33. Os números sorteados no concurso nº2.336 podem ser conferidos no site da Caixa. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 49.676.332,50.

CB