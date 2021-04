Acreanos saem de suas cidades em busca de vacina contra Covid-19, mostra levantamento    

Usando informações do Ministério da Saúde o (M)Dados, plataforma de estatística do portal Metrópoles, identificou que diferenças em grupos prioritários e na disponibilidade de imunobiológicos estão levando milhões de brasileiros a viajar em busca de vacina contra a Covid-19.

De acordo com os microdados do MS, quase 5,5 milhões de doses foram aplicadas em pessoas que não moram na cidade em que a aplicação do imunizante foi feita –diz o (M)Dados.

No Acre, o driver do Metrópoles apurou que 6,29% das pessoas saem para se vacinar em outro lugar e 3,97% vão até lá se vacinar. Essa é menores movimentações do País até esta quinta-feira (29) mas pode indicar que muita gente viaja em busca do imunizante.

Saiba mais