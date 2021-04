Acre mantém saldo positivo na geração de empregos mesmo com crise da Covid

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) divulgou nesta quarta-feira, 28, os dados do emprego formal registrados em março de 2021.

No mês, o saldo de empregos com carteira assinada no Acre foi de 269 vagas, com 2.385 admissões e 2.116 desligamentos. Com o resultado, o Acre acumulou, nos últimos 12 meses (abril de 2020 a março de 2021), um saldo positivo de 4.166 empregos com carteira assinada, deixando o estoque total de empregos formais com 85.969 empregos com carteira assinada.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim Completo e brevemente será publicado através no site https://www.forumdoacre.org.br/observatorio.