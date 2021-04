Zen diz que ensino vocacionado acaba com Escola de Música do Acre

O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (28) que a Secretaria de Educação tenta implantar um novo sistema de ensino à força no Acre –e ainda, de modo cínico, diz que a comunidade não fez questionamentos antes.

“Não dá para alegar que a comunidade não se manifestou no tempo certo”, disse. Zen refere-se à Escola Vocacionada, um projeto bom mas que acaba com a Escola de Música do Acre.

“Querem pegar a Escola de Música e transformar numa escola de ensino médio. É muita ignorância. E agora vem a comunidade da Transacreana onde o governo quer implantar uma escola agrícola”, disse. “Mas para isso não se pode extinguir o ensino médio regular. A pessoa vai para a escola vocacionada se quiser, não pode ser obrigada”, disse.

A nuclearização traz grandes transtornos para os estudantes, diz Zen. A experiência dos outros Estados diz que essa experiência não é boa.

Ele diz que quanto mais o governo o ameaça mais ele vai expor os desmandos na Educação -uma secretaria que se transformou em uma coisa ´abjeta´, diz.