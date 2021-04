Transição climática deve manter chuva acima da média em maio no Acre

O Canal Rural traz a informação de que maio será marcado pela transição do La Niña para a neutralidade climática. Ou seja, durante o mês, as características do fenômeno devem ficar menos perceptíveis, mas não completamente ausentes. Em grande parte do Brasil, começa a ter menos chuva do que os meses anteriores. Com isso, espera-se mais focos de queimadas.

Além disso, o próximo mês deve ser ainda mais seco do que o normal para o período, em toda a região Sul, grande parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Mato Grosso do Sul e entre o norte da Bahia e o norte do Maranhão. No centro-sul do Brasil, a situação hídrica tende a ficar ainda pior, principalmente na questão do abastecimento.

“Já o mês vai ficar com chuva acima da média do Vale do Paraíba em São Paulo, sul e todo o leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Amazonas e Roraima. Essa chuva acima da média no norte do país acaba trazendo preocupação com os níveis dos rios que estão elevados em parte da região. No restante do Brasil, precipitação dentro da média”, diz o CR.