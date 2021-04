Pedro Longo exalta advento da Ponte do Madeira e sua importância para o Acre     

O deputado Pedro Longo, Líder do Governo na Aleac, disse nesta quarta-feira (28) que a Ponte do Rio Madeira começou na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e que é uma estratégica para o Acre.

“Será concluída sob o governo do presidente Jair Bolsonaro e acho que o Acre tem uma gratidão a ser registrada”, disse Longo. Segundo ele, 2.000 veículos vão circular pela ponte todos os dias.

A conclusão da obra gera “ganhos fantásticos” em economia de tempo e dinheiro. O agronegócio e os serviços de abastecimento do Acre são os ganhadores.

Interligação internacional e desenvolvimento das áreas de livre comércio em Epitaciolândia e Brasiléia.

Longo lembrou da invasão à fazenda do dono da Uninorte, Rico, acontecimento que pode chegar ao Acre e prejudicar a convivência que considera “pacífica” no mundo fundiário do Estado.