O deputado Edvaldo Magalhães retomou o debate acerca da falta de médicos nos municípios do Acre, algo que se soma ao estágio gravíssimo da pandemia da Covid-19.

A solução estaria no PL que apresentou para contratação de médico formado no exterior que tenha trabalhado no Brasil. “O projeto que apresento permite que o governo do Acre, as prefeituras possam contratar profissionais que tenham atuado no programa Mais Médicos pelo Brasil”, explicou o parlamentar.

“Em quatro anos só teve uma revalidação de diploma”, disse, afirmando que a intenção não é legalizar nada mas garantir atendimento médico neste período de emergência sanitária, uma vez que as equipes estão exauridas e há localidades que sequer tem médico. “O governo do Acre não tem um único médico no município de Jordão”, disse.