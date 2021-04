Bombeiros Militares recebem promoção e ganham novas viaturas

Em mais um dia de celebração ao trabalho das forças de segurança do Acre, o governador Gladson Cameli realizou, na noite desta terça-feira, 27, a promoção de mais integrantes do Corpo de Bombeiros a novos postos, além de efetivar a entrega de três novas ambulâncias para a corporação e seis veículos para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Na solenidade realizada no quartel da corporação na capital, a promoção vem como prova de reconhecimento e entrega de novas responsabilidades, elevando Eudemir Gomes Bezerra e Eden da Silva Santos ao cargo de coronel; Marcos Roberto Coutinho ao posto de major; e Maricélio Saturnino de Souza a capitão.

As três ambulâncias entregues para o Corpo de Bombeiros somam um investimento de mais de R$ 660 mil, sendo todas enviadas para o interior do estado. Já os sete veículos para o ISE correspondem a um investimento de R$ 330 mil.

O governador Gladson Cameli lembrou que muitos dos investimentos e projetos em seu governo para todo o sistema de segurança pública do Estado foram afetados pela pandemia de Covid-19, mas que esse é um trabalho que não pode parar. E que, mesmo com todas as dificuldades, segue com o cumprimento de todas as responsabilidades, com o Acre preparado para vencer o desafio.

“A promoção no tempo certo de serviço é um reconhecimento a todos esses guerreiros. É a prova do que nós queremos, a valorização do servidor público, das pessoas que ajudam a fazer a máquina governamental andar. Um compromisso meu foi respeitar as promoções, para dar o direito de as pessoas sonharem e serem valorizadas nos cargos que exercem”, destacou o governador.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, contou que só em 2020 a corporação realizou mais de 1.400 atendimentos pré-hospitalares e partos de emergência, sendo as novas ambulâncias extremamente bem-vindas para a continuidade dos trabalhos. Ele fez ainda um importante agradecimento ao governador pelos materiais, projetos e pela promoção dos oficiais na hora certa, chamando-o de “amigo da instituição”.

“Estamos muito felizes por este momento, primeiro pela promoção de oficiais nossos, alguns ao último posto de suas carreiras, que seguem na corporação com maiores responsabilidades. E tenham certeza de que quem vai ganhar com a valorização de nossos profissionais e fortalecimento da corporação é a sociedade, com militares mais motivados e equipados para prestar um bom serviço”, avalia o comandante.