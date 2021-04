Gladson Cameli garante investimentos para municípios do Juruá

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, entregou ao governador Gladson Cameli oito ofícios solicitando apoio financeiro do Estado para execução de obras em alguns setores no município. O gestor, que estava acompanhado pela deputada estadual Maria Antônia, foi recebido pelo chefe do Executivo na tarde desta terça feira, 27, em Rio Branco, e apresentou um a um os projetos que dependem de parceria com o governo do Acre para saírem do papel.

Um deles é a recuperação de 400 km de estradas vicinais. Em Rodrigues Alves, segundo o prefeito, 70% da população reside na zona rural e depende dos ramais para escoar a produção. Amorim solicitou também a liberação de recursos para fazer funcionar uma fábrica de gelo, construída com recursos de emenda parlamentar da época em que Gladson era senador.

“Trouxemos aqui as obras que precisam ser executadas ainda este ano. Precisamos da parceria do Estado e recebemos a garantia de que as demandas serão atendidas. O governador tem nos ajudado desde o início do nosso mandato e demonstrado que vai continuar direcionando recursos para melhorar as condições de vida da nossa gente”, disse Jailson.

Liberação de emenda de R$ 400 mil para Mâncio Lima

O segundo prefeito recebido pelo governador foi Isaac Lima, de Mâncio Lima, que veio acompanhado pela senadora Mailza Gomes. O gestor da cidade mais ocidental do Brasil reivindicou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, do deputado estadual Jonas Lima. O recurso deverá ser aplicado na recuperação de vias urbanas para melhorar a malha viária na cidade.

“Na semana passada, o governador esteve em Mâncio Lima e deixou recursos para dezenas de famílias com o auxílio do cartão. Naquela ocasião, ele se comprometeu em nos receber aqui pra gente tratar de novos investimentos. Menos de uma semana depois, já nos recebeu e garantiu a liberação do que viemos solicitar. Eu só tenho a agradecer pelo apoio e pelo que ele vem fazendo por nossa cidade”, avaliou.

O governador explicou que as duas cidades sofreram redução de recursos federais, o que dificultou a saúde financeira das prefeituras e afetou os investimentos previstos para este ano. Apesar do momento difícil que o Estado atravessa, lembrou Gladson, sempre é possível ajudar os municípios. “Tanto em Rodrigues Alves quanto em Mâncio Lima, iremos entrar com recursos financeiros por meio de convênios com o Deracre [Departamento de Estradas de Rodagem] e a Seinfra [Secretaria de Infraestrutura]. Em Mâncio Lima, estamos com a obra do hospital bem adiantada e na semana passada entregamos o acesso da balsa em Rodrigues Alves. Nossa obrigação é cuidar das pessoas”, disse o governador.