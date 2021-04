Debate busca apoio para construção do hospital universitário da Ufac

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, se reuniu com o deputado federal Léo de Brito, o assessor parlamentar Irailton Lima e Elias, representante do deputado federal Alan Rick, no final da tarde desta sexta-feira (23), por meio de teleconferência. A meta é buscar apoio de todos os parlamentares para a construção do primeiro Hospital Universitário (HU) do Estado. A unidade hospitalar será gerida pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

A entidade sindical, que aderiu à causa do curso de Medicina, está construindo agenda com os deputados e senadores acreanos para que haja uma grande adesão de todos. O empreendimento oferecerá a geração de emprego desde o início das obras, além de contribuir para uma maior oferta de atendimento em saúde pública.

“Um Hospital Universitário contribuirá para oferecer espaço para o campo prático de ensino dos alunos de medicina, além de ampliar a quantidade de unidades de saúde capazes de atender à comunidade”, reforçou Guilherme Pulici, que já foi professor efetivo da Ufac.

A reitoria da Universidade já possui um projeto, mas é necessário cerca de R$ 50 milhões para iniciar o sonho de atender os acreanos. Para buscar a concretização do objetivo, o Sindmed-AC encampou apoio aos médicos e aos alunos para garantir uma maior qualidade no ensino da medicina.