Cruzeiro do Sul leva investimentos a moradores da Vila Santa Luzia

Com o obejtivo de conhecer de perto a realizadade dos produtores rurais de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima junto à equipe da Secretaria de agricultura visitou nesta terça-feira, 27, os moradores do ramal do Tico, localizado na Vila Santa Luzia. No local o prefeito se reuniu com os moradores, e na presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisco das Chagas, do Secretário de agricultura Elenildo Nascimento e do vereador Mazinho da BR anunciou importantes investimentos para a comunidade.

No ato, o prefeito determinou o envio de um trator para melhorar o acesso no ramal, bem como a abertura de 10 quilômetros de ramal, para que a Energisa possa instalar energia a todos os moradores, além de melhorar a qualidade do transporte para a escoação da produção agrícola.

De acordo com os moradores do ramal, esta é a primeira vez que um gestor vai à comunidade ver de perto os problemas enfrentados pelos moradores. Como afirmou a agricultora Marina Nonata da Paixão.

“A reunião foi muito boa, pela primeira vez estamos vendo um prefeito aqui. Essa energia é nosso sonho, que agora se será uma realidade”, agradeceu.

A professora de 29 anos, Leonarda Monteiro, falou da sua satisfação em receber o prefeito Zequinha Lima e parabenizou pela política que vem sendo desenvolvida em prol das comunidades rurais.

“Estamos muito felizes com a presença do prefeito na nossa comunidade, quero parabenizar ele pela forma que está olhando para as nossas comunidades rurais e ribeirinhas. Nosso sonho é ter energia elétrica e melhorias no ramal para levarmos a produção até a cidade, e isso nos foi garantido pelo prefeito”, falou.

O poder legislativo também esteve representado na visita pelo vereador Mazinho da BR que agradeceu o prefeito Zequinha Lima pelos investimentos apresentados à comunidade.

“Quero parabenizar e agradecer o prefeito Zequinha Lima, primeiro pela visita, são apenas 4 meses de mandato e pela primeira vez a comunidade recebe a visita do prefeito, depois quero agradecer pelos investimentos trazidos para esse povo, essa parceria, da prefeitura e Energisa, será fundamental para que possamos levar a energia até o último morador”, destacou.

Segundo o secretário municipal de agricultura Elenildo Nascimento, a gestão está atuando diretamente com os produtores rurais, para conhecer de perto a demanda de cada local, em busca de solucionar os problemas.

“Essa tem sido a determinação do nosso prefeito Zequinha Lima, de aproximar a gestão cada vez mais das comunidades rurais e dos agricultores, pois sabemos que essas pessoas precisam muito do nosso apoio, por isso temos que ouvir e apresentar soluções para as demandas”, falou o secretário.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisco das Chagas, destacou a importância das parceria entre as instituições.

“O prefeito Zequinha Lima está de parabéns pelo seu jeito de fazer política, independente de questão partidária, o prefeito tem chamado as instituições e juntos buscamos as melhores alternativas para melhorar a vida do homem do campo”, relatou.

O prefeito Zequinha Lima afirmou que sua gestão terá um olhar todo especial para as comunidades rurais e ribeirinhas.

“Tenho visitado muito os rios e ramais de nossa cidade, acompanhando de perto a situação da população rural. Nossa gestão será sempre assim, perto das pessoas. Aqui no ramal do Tico a prefeitura vai abrir os 10 quilômetros de ramal que falta para que a Energisa, possa através do Programa Luz para Todos, beneficiar os moradores. Iremos incentivar, através das melhorias no campo o agricultor a produzir cada vez mais e assim aumentar sua renda e gerar emprego”, concluiu Zequinha.